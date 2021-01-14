MasterChef Güzide 7 milyon TL'lik villasıyla gündem oldu

“Sizlere bu videomda, bugüne kadar gelen binlerce mesajın ardından, eski büyük evimi sattıktan sonra, satın alarak tadilatını yaptırdığım yeni evimi göstermek istedim. Sizlerle birlikte birçok video çektik. Bazıları içerik olarak öylesine hazırlanmıştı ama bazıları ilgi çekti. Fakat her zaman en çok ev ile ilgili videolar çok ciddi talep gördü ve her zaman yeni evimi merak eden arkadaşlarımız yoğunlukta oldu."



