MasterChef'te elenen isim belli oldu...

Masterchef Türkiye'de şefler yarışmacılara bu kez Japon mutfağı yaptırdı. Kırmızı takımın işi çok zordu. Zira hem 3 kişilerdi hem de 2 arkadaşları eleme potasındaydı. İlk oyunu kaybettiklerinde Yasin eleme adayı olmuştu, ikinci oyun sonrasında ise Cemre potaya düşmüştü.