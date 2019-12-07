MasterChef'te elenen isim belli oldu...
MasterChef Türkiye'de cuma akşamı oynanan son dokunulmazlık oyununun ardından eleme gecesi için yarışacak olan üç isim belirlendi. MasterChef'te üç dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım üyeleri elemeye kalan üç isim oldu. İşte
MasterChef'te kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Son eleme adayının belirlendiği dokunulmazlık oyunu oynandı. Geceye eleme potasında olan Cemre'nin sözleri ve göz yaşları damga vurdu.
Potaya giden son adayın belirlendiği oyunda yarışmacılar Japon mutfağı yaptı. Şeflerin bu seçimi izleyiciden 'Alican'a kıyak geçilmiş' yorumları aldı. Peki masterchef elemede yarışmaya veda eden kim oldu? İşte Masterchef Türkiye elemesinde yaşananlar:
Masterchef Türkiye'de şefler yarışmacılara bu kez Japon mutfağı yaptırdı. Kırmızı takımın işi çok zordu. Zira hem 3 kişilerdi hem de 2 arkadaşları eleme potasındaydı. İlk oyunu kaybettiklerinde Yasin eleme adayı olmuştu, ikinci oyun sonrasında ise Cemre potaya düşmüştü.