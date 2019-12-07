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  3. 07 Aralık 2019 10:25

MasterChef'te elenen isim belli oldu...

MasterChef Türkiye'de cuma akşamı oynanan son dokunulmazlık oyununun ardından eleme gecesi için yarışacak olan üç isim belirlendi. MasterChef'te üç dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım üyeleri elemeye kalan üç isim oldu. İşte

MasterChef'te elenen isim belli oldu...

MasterChef'te kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Son eleme adayının belirlendiği dokunulmazlık oyunu oynandı. Geceye eleme potasında olan Cemre'nin sözleri ve göz yaşları damga vurdu.

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MasterChef'te elenen isim belli oldu...

Potaya giden son adayın belirlendiği oyunda yarışmacılar Japon mutfağı yaptı. Şeflerin bu seçimi izleyiciden 'Alican'a kıyak geçilmiş' yorumları aldı. Peki masterchef elemede yarışmaya veda eden kim oldu? İşte Masterchef Türkiye elemesinde yaşananlar:

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MasterChef'te elenen isim belli oldu...

Masterchef Türkiye'de şefler yarışmacılara bu kez Japon mutfağı yaptırdı. Kırmızı takımın işi çok zordu. Zira hem 3 kişilerdi hem de 2 arkadaşları eleme potasındaydı. İlk oyunu kaybettiklerinde Yasin eleme adayı olmuştu, ikinci oyun sonrasında ise Cemre potaya düşmüştü.

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MasterChef'te elenen isim belli oldu...

MasterChef'te oynanan son dokunulmazlık oyununda Şefler yarışmacılardan Sushi yapmasını istedi. Mavi takım'da Alican, Kırmızı takımda ise Cemre sushi konusunda tecrübesi olan isimler olarak öne çıktı.

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