Masum oyunları vahşi cinayetlerle buluşturan Squid Game oyuncularını bir de böyle görün
Çocuk oyunlarını ölüm oyununa çeviren Netflix'in yeni dizisi dünya genelinde gördüğü ilgiden dolayı rekora koşarken oyuncuların gerçek hayattaki halleri şaşırttı.
Lee Jung-jae
Dizinin ana karakteri olan Lee Jung-jae, dizide kumar bağımlılığı olan ve oyunlara borçlarını ödeyebilmek için katılan 456 numaralı oyuncu Seong Gi-hun karakterini canlandırıyor.
Deneyimli oyuncu kariyerine ilk model oalrak başladı. Oyunculuğa ise kampüs dizisi Feelings ve ikonik drama dizisi Sandglass ile başladı. An Affair'deki oyunculuk başarısından sonra 48 yaşındaki oyuncu, City Of The Rising Sun', 'Oh Brothers', 'The Housemaid' ve 'The Thieves' gibi yapımlarda yer aldı.
Park Hae Soo
Park Hae-soo, başarılı bir kariyere sahipken zimmetine para geçirdiği için başı derde giren 218 numaralı oyuncu Cho Sang-woo'yu canlandırıyor.
Kariyerine müzikallerde başlayan Park, sonrasında dizilerde de rol almaya başladı. Kendisi ünlü dizi 'Prison Book'taki rolüyle ün kazandı. Aynı zamanda, 'Time To Hunt' ve 'Racket Boys' gibi Netflix yapımlarında da yer aldı.