Matlaşan bardaklara kesin çözüm! İşte en etkili bardak parlatmanın yolu

Matlaşan bardaklarınızı nasıl parlatacağınızı biliyor musunuz? Gıcır gıcır cam bardaklarımız bir süre sonra matlaşıp lekelenince onları kullanmak istemeyiz ama aslında cam bardaklarımızı yenisi gibi parlatmaz hiç de sandığınız kadar zor değilmiş.