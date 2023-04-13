Matlaşan bardaklara kesin çözüm! İşte en etkili bardak parlatmanın yolu
Çok kullanılan bardaklar zamanla matlaşır. Şebeke suyunun kireçli olması ve düşük kaliteli parlatıcılar da bardakların puslanmasına neden olabiliyor. Peki puslanan ve matlaşan bardaklar nasıl parlatılır? İşte o yöntemler...
Matlaşan bardaklarınızı nasıl parlatacağınızı biliyor musunuz? Gıcır gıcır cam bardaklarımız bir süre sonra matlaşıp lekelenince onları kullanmak istemeyiz ama aslında cam bardaklarımızı yenisi gibi parlatmaz hiç de sandığınız kadar zor değilmiş.
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Öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde bardaklarınız yeni gibi olacak.
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Yasemin.com'un derlediği içerikte, matlaşan bardakları parlatan yöntemler sıralandı.
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İşte işinize yarayacak o yöntemler..
- Geniş bir leğenin içerisine ılık su koyunuz. Bir fincan miktarı kadar çamaşır suyu ilave ediniz. Matlaşan bardaklarınızı çamaşır suyu karışımlı içine batırınız. Yaklaşık 7 dakika kadar bekletiniz. (Gözle görülür değişime kadar bekletiniz) Daha sonra bardakları iyice durulayınız.
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