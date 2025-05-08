Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde şoke eden görüntüler

Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. 2 sanığın yargılanması sürerken, olay gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayetle suçlanan ve henüz 18 yaşını doldurmamış iki çocuğun, saldırıdan dakikalar önce Minguzzi’yi pazarda adım adım izlediği anlar kameralara yansıdı.