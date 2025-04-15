Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı, olayla ilgili davanın görüleceği gün tahrip edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile mezarı tahrip ettiği belirlenen D.A.(67) isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Dün gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından 'İbadethane ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklandı.
TAKILIP DÜŞÜNCE SİNİRLENİP MEZARI KIRMIŞ
Şüpheli D.A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti. Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.