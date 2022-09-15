Mavi Balina-2022 tatbikatından nefes kesen kareler
NATO'nun en büyük deniz tatbikatı Türkiye ev sahipliğinde yapılıyor. Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden 8 bin personelin katıldığı Mavi Balina-2022 Tatbikatı nefes kesen görüntülere sahne oldu.
Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde 11 Eylül’de başlayan ve 2022 yılının NATO’nun en geniş deniz tatbikatı olma özelliğini taşıyan Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 devam ediyor. Türkiye’nin ev sahipliğindeki tatbikatta 15 ülkeden 8 bin personel ile 50 gemi, 4 denizaltı, 32 uçak, 20 helikopter, Aksungur, ANKA ve Bayraktar İHA’ları, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT ve SAS görev timleri, kıyı birlikleri katıldı.
NEFES KESEN OPERASYON
Tatbikat çerçevesinde harekata hazırlık ve kuvvet entegrasyon eğitimleri, fiili silah atışları, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, denizde denetim harekatı, amfibi harekatı, mayın harbi, elektronik harp, kara ve hava kuvvetleri müşterek eğitimler gerçekleştiriliyor.
Akdeniz’de Antalya açıklarında gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde helikopterden zorlu bir manevra ile denizaltına malzeme ikmali yapıldı. Daha sonra ise senaryo gereği kaçak malzeme taşıyan bir gemiye SAT komandoları tarafından nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Operasyonda yine senaryo gereği şüpheli şahıslar etkisiz hale getirildi.
AMAÇ NATO’NUN BİRLİĞİNİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTERMEK
TCG Sancaktar gemisine saldırı düzenleyen 2 F-16 uçağı, gemiyi çevreleyen 4 firkateyn tarafından hava savunma sistemleri ile uzaklaştırıldı