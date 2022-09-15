Mavi Balina-2022 tatbikatından nefes kesen kareler

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde 11 Eylül’de başlayan ve 2022 yılının NATO’nun en geniş deniz tatbikatı olma özelliğini taşıyan Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 devam ediyor. Türkiye’nin ev sahipliğindeki tatbikatta 15 ülkeden 8 bin personel ile 50 gemi, 4 denizaltı, 32 uçak, 20 helikopter, Aksungur, ANKA ve Bayraktar İHA’ları, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT ve SAS görev timleri, kıyı birlikleri katıldı.