Mavi Vatan ona emanet... Türkiye'nin milli deniz topu MKE Denizhan-76 göreve hazır!

Dakikada 80 atım yapabilen yüksek atış hızına sahip sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkanı sunuyor. Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken Denizhan-76, 'Mavi Vatan'da sadece Türk Deniz Kuvvetleri'nin değil; dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirilen ihracatla da Türkiye'nin milli savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Altında Türk mühendislerin imzası bulunan Denizhan-76, geçen yıl Endonezya ile hem Avrupa hem de NATO ülkesi olan Romanya ihraç edildi.