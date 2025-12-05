Mavi Vatan'ın koruyucusu ASELSAN GÖKSUR'dan tam isabet!

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Özellikle suya yakın seyreden füzelere karşı etkili ASELSAN GÖKSUR, denizlerin savunma kalkanı olarak görev yapacak. GÖKSUR, su üstü platformların, özellikle satha yakın gemi-savar ve seyir füzeleri gibi zorlu hedeflere karşı yüksek etkinlikle savunulması için tasarlandı.

“GÖKSUR, deniz yüzeyine yakın seyreden gemi savar füzelere karşı etkin koruma sağlıyor. Yapay zeka özellikleriyle geliştirilmiş İleri Atış Kontrol Sistemine sahip olan GÖKSUR, denizlerdeki kabiliyetleri bir üst seviyeye taşıyor.