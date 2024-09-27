Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi
Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: AA/DHA
Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreniyle kutlandı.
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Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının, Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirdiği zaferin yıl dönümünde, 16 savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirdi.
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Kutlamalar çerçevesinde Karadeniz’den boğaza giriş yapan savaş gemilerine, Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu da eşlik etti.
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13 GEMİ LİMANLARI ZİYARET EDECEK
Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün Deniz Kuvvetleri’ne ait 13 gemi, Türkiye’nin çeşitli limanlarını ziyaret edecek.
Bu etkinlik kapsamında gemiler bugün saat 16.00’ya kadar halka açık olacak.
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