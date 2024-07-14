Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı
Muğla'nın tatil cenneti Marmaris'te ahşap bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangında bazı kişilerin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA/İHA
Edinilen bilgiye göre, Marmaris ile Yunanistan arasındaki Keçi Adası yakınlarında bulunan lüks bir ahşap gezi teknesinde yangın çıktı.
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Kısa sürede tüm tekneyi saran yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu arada denizin ortasından yükselen dumarı gören çeşitli kurumlara bağlı ekipler söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.
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Muğla 112 Acil Sağlık birimi tarafından İçmeler İskelesi’ne ambulanslar sevk edildi. Resmi olmayan bilgilere göre, yanan gezi teknesinden şu ana kadar 37 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.
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