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  3. 05 Haziran 2020 10:31

Mavi yumurta talebine yetişemiyor

Mavi renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle ilgi gören mavi yumurtaya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı.

Mavi yumurta talebine yetişemiyor

ARAUCANA CİNSİ TAVUK Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftliğinde mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besleyen Nebi Eyikeyf, salgın döneminde mavi yumurtaya olan ilginin artmasından dolayı talebe cevap vermekte zorlandığını söyledi.

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Mavi yumurta talebine yetişemiyor

KÖKENİ ŞİLİEdirne Ziraat Odası'ndan emekli olduktan sonra hobisi olan tavuk yetiştiriciliğini küçük ölçekli bir işletmeye çeviren 62 yaşındaki Eyikeyf, kökeni Şili olan ve mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besliyor.

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Mavi yumurta talebine yetişemiyor

''KALİTESİ VE PROTEİN DEĞERLERİ DİĞER YUMURTALARDAN FARKLI''Eyikeyf, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk sayısını gelen talep doğrultusunda yıllar içinde artırdığını ifade etti.

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Mavi yumurta talebine yetişemiyor

TANESİ 1 LİRAMavi yumurtayı yaygınlaşması ve herkese ulaşması için 1 liradan satışa sunduğunu belirten Eyikeyf, "Mavi yumurtanın kalitesi ve protein değerleri diğer yumurtalardan farklı. Bu yumurtayı tadanlar zaten aradaki farkı hemen anlıyor" dedi.

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