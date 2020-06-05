Mavi yumurta talebine yetişemiyor
Mavi renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle ilgi gören mavi yumurtaya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı.
ARAUCANA CİNSİ TAVUK Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftliğinde mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besleyen Nebi Eyikeyf, salgın döneminde mavi yumurtaya olan ilginin artmasından dolayı talebe cevap vermekte zorlandığını söyledi.
KÖKENİ ŞİLİEdirne Ziraat Odası'ndan emekli olduktan sonra hobisi olan tavuk yetiştiriciliğini küçük ölçekli bir işletmeye çeviren 62 yaşındaki Eyikeyf, kökeni Şili olan ve mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besliyor.
''KALİTESİ VE PROTEİN DEĞERLERİ DİĞER YUMURTALARDAN FARKLI''Eyikeyf, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk sayısını gelen talep doğrultusunda yıllar içinde artırdığını ifade etti.