Mavi yumurta talebine yetişemiyor

TANESİ 1 LİRAMavi yumurtayı yaygınlaşması ve herkese ulaşması için 1 liradan satışa sunduğunu belirten Eyikeyf, "Mavi yumurtanın kalitesi ve protein değerleri diğer yumurtalardan farklı. Bu yumurtayı tadanlar zaten aradaki farkı hemen anlıyor" dedi.