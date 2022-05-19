Mayıs ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Gümüşhane’de ve Giresun'da havaların aşırı soğumasıyla birlikte yüksek kesimler yoğun kar yağışına teslim oldu. Gümüşhane'nin Şephane köyü ve Giresun'un Eğritaş Yaylası'na, mayıs ayında kar yağdı.