Mayıs ayının sonunda kıştan kalma görüntüler: 7 metre kar var!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer alan yüksek rakımlı köy yollarında, mayıs ayına rağmen çetin kış şartları etkisini sürdürüyor. Tuzluca köyü yolunda yer yer 7 metreyi aşan kar, temizlenerek ulaşımın sürmesi sağlanıyor.
Kaynak: DHA
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, ilkbahar mevsiminin son günleri yaşanırken yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Tuzluca köyü Lise Tayrı bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, yolda biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizliyor.
Yüksek rakımlı kesimlerde yer yer 7 metreyi aşan kar birikintileri nedeniyle ekipler çalışmayı güçlükle yürütüyor.
Kato-Tuzluca hattında kar duvarlarının oluştuğu noktalarda yolun genişletildiği, viraj ve geçitlerde güvenli geçiş için temizlik ve düzeltme yapıldığı belirtildi.
