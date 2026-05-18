Mayıs ortasında yaz değil kış geldi: Lapa lapa kar yağışı sürprizi!
Bayburt’un 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar sürprizi yaşandı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezinde yağmur etkili oldu.
Bayburt’ta hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte, 18 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde kar yağışı başladı. Kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında kıştan kalma görüntüler ortaya çıktı.
Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahında kar yağışına yakalanan tır şoförü Yıldıray Ata, şaşkınlığını gizleyemedi. Bölgede kış koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirten Ata, "Kop Dağı’na mayıs ortasında yoğun bir kar yağıyor. Bu yıl bizim bölgeye yaz mevsimi gelmeyecek gibi görünüyor" sözleriyle durumu özetledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Bayburt’un da aralarında bulunduğu kuzey kesimler için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, 18 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olabileceği belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.