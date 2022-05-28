Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde var?
Dünyada maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 400'ü geçerken kısa zaman içerisinde birçok ülkeye yayıldı.
Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de tespit edilen maymun çiçeği virüsü, neredeyse üç hafta içerisinde tüm kıtaya yayıldı. İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç'in ardından İsviçre ve Avusturya'da da maymun çiçeği virüsüne rastlandı.
ABD'de pozitif sonuç veren ilk maymun çiçeği testi, 18 Mayıs tarihinde Massachusetts'ta yapılmıştı. ABD'deki ikinci vakanın adresi ise, New York oldu.
Maymun çiçeği virüsü daha önce Güney Amerika ülkelerinde hiç tespit edilmedi. Hafta sonu İsrail'de virüse rastlanmasıyla Asya kıtasında ilk kez maymun çiçeği görüldü.
Bir şüpheli vakanın daha bulunduğu duyuran bakanlık, bu kişinin İspanya vatandaşı olduğunu ve kısa süre önce Arjantin'e giriş yaptığını aktardı. Virüsün en çok görüldüğü yer Avrupa. İngiltere ve İspanya'da vaka sayıları yüzü geçti. Finlandiya da ilk vakayı açıkladı.