Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde var?

Bir şüpheli vakanın daha bulunduğu duyuran bakanlık, bu kişinin İspanya vatandaşı olduğunu ve kısa süre önce Arjantin'e giriş yaptığını aktardı. Virüsün en çok görüldüğü yer Avrupa. İngiltere ve İspanya'da vaka sayıları yüzü geçti. Finlandiya da ilk vakayı açıkladı.