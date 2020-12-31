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  3. 31 Aralık 2020 10:20

Mazgala sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmur suyu mazgalına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarmak için gelen itfaiye ekibin elini mazgalın arasından patilerini uzatarak tutunan yavru kedinin çaresizliği ise gözlerden kaçmadı.

Mazgala sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya’nın Çarşı Mahallesi Helvacılar Sokak üzerindeki yağmur suyu mazgalında sesler duyan çevredekiler, yavru kedinin sıkıştığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.  

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Mazgala sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerine yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.  

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Mazgala sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kurtarmak için gelen itfaiye ekibin elini mazgalın arasından patilerini uzatarak tutunan yavru kedinin çaresizliği ise gözlerden kaçmadı.   

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Mazgala sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Mazgalı kaldıran ekipler, yavru kediye ulaştı.

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