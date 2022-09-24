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McKinsey'in kripto piyasasının merakla beklediği Metaverse raporu ortaya çıktı

Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company’nin raporuna göre metaverse, 2030’a kadar küresel ölçekte 5 trilyon dolarlık bir etki yaratabilir.

McKinsey'in kripto piyasasının merakla beklediği Metaverse raporu ortaya çıktı - Resim: 1

Metaverse’i sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Birçokları, bu evrende kişilerin, kendi temsilcileri olan üç boyutlu avatarlar yaratıp bunları kullanabileceğini tasavvur ediyor. 

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McKinsey'in kripto piyasasının merakla beklediği Metaverse raporu ortaya çıktı - Resim: 2

Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olarak kaldığından, metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok. 

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McKinsey'in kripto piyasasının merakla beklediği Metaverse raporu ortaya çıktı - Resim: 3

Son dönemde metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

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McKinsey'in kripto piyasasının merakla beklediği Metaverse raporu ortaya çıktı - Resim: 4

2021’de küresel ölçekte 57 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı metaverse teknolojilerinin ve altyapılarının, 2022’nin ilk beş ayında 120 milyar dolardan fazla yatırım aldığı görülüyor.

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