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MEB Bakanı Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce müjdesini verdiği öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Özer, beklenen öğretmen atamaları hakkında soruları yanıtladı.

MEB Bakanı Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - Resim: 1

Öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı gündemde yer alıyor. Öğretmen atamaları belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. En son yapılan atamada sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle belli olmuştu. 

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MEB Bakanı Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - Resim: 2

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Atama olacak çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde biz okullaşma alanlarını artırmaya çalışıyoruz ve burada öğretmen ihtiyacı doğuyor.’ dedi.

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MEB Bakanı Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - Resim: 3

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Para televizyonunda katıldığı programda eğitime ilişkin soruları yanıtladı. 2022 yılında atama yapılmayacağına dair çıkan söylentilere yanıt veren Bakan Özer, beklenen atamanın yapılacağını duyurdu. 

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MEB Bakanı Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - Resim: 4

Eğitimdeki çalışmaların da çerçevesini çizen Bakan Özer şunları söyledi:

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