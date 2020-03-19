SON DAKİKA
SAĞLIK BAKANI KOCA: ''KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAYISI 3'E YÜKSELDİ''
BAKAN KOCA: ''KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAYISI 3'E YÜKSELDİ''
KAPANAN AVM VE PERAKENDE DEVLERİNİN GÜNCEL TAM LİSTESİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Mart 2020 16:50

MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.

MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı

MEB, Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programını açıkladı.

1/ 5
MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı

Derslerin 20 dakika süreceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk dersi de kendisi verecek. ‘EBA TV’ kanalı adı altında yapılacak uzaktan eğitim programı kapsamında dersler sabah 09.00’da başlayacak. Dersleri kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için ‘EBA TV’ de belirli saatlerde tekrarlar yapılacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim derslerine ilişkin bir video da yayınladı. Görüntüler içinde örnek derslerden görüntüler de yer alıyor.

2/ 5
MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı

3/ 5
MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM