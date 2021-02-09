MEB’den flaş karar! 11 Haziran'da sona erecek
YKS'ye hazırlanan öğrenciler için "interaktif soru çözümleri" başladı. Yüz binlerce öğrenci YKS sınavına hazırlıklarını sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenciler için fırsat niteliğinde bir karar alındı. MEB ODSGM tarafından hazırlanan sorular, EBA Akademik Destek ve TYT-AYT'de çıkmış sorulardan oluşuyor.
YKS'ye hazırlanan öğrenciler için interaktif katılım sağlayabilecekleri ve sorularını yöneltebilecekleri dijital bir platform oluşturuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı. Süreç, 11 Haziran 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
Dijital platformda canlı olarak çözülecek sorular Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı sorular, EBA Akademik Destek ve TYT-AYT de çıkmış sorulardan oluşuyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün "YouTube" kanalı üzerinden canlı olarak yayın yapacak olan dijital platform, YKS'ye hazırlanan tüm öğrencilere ve sınav maratonundaki tüm adaylara açık olacak.
Öğrenciler canlı yayındaki sorulara interaktif olarak katılım sağlayabilmeleri için yayın esnasında link paylaşılacak ve bu link üzerinden cevaplarını gönderebileceklerdir. Soruların çözümleriyle ilgili merak ettikleri ayrıntıları yorumlar sekmesinden sorabilecek, platform uzmanları o sorulara gerektiğinde anlık olarak gerektiğinde ise ders sonrasında düzenli periyotlarda cevap verecek.
İnteraktif Soru Çözümleri Platformu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: "Salgın tedbirleri sürecinde tüm birimlerimiz öğrencilerimize destek olmak üzere sürekli yeni kaynakları ve projeleri oluşturuyor. Bu kapsamda çok sayıda destek paketini daha önce paylaşmıştık. Şimdi bunlara bir yenisini ekliyoruz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrencilerimize yönelik yeni dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler.