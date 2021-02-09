MEB’den flaş karar! 11 Haziran'da sona erecek

İnteraktif Soru Çözümleri Platformu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: "Salgın tedbirleri sürecinde tüm birimlerimiz öğrencilerimize destek olmak üzere sürekli yeni kaynakları ve projeleri oluşturuyor. Bu kapsamda çok sayıda destek paketini daha önce paylaşmıştık. Şimdi bunlara bir yenisini ekliyoruz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrencilerimize yönelik yeni dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler.