Mecidiyeköy'de 1 Mayıs müdahalesi! Polisin TOMA'lı müdahalesinde çok sayıda gözaltı var!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy’de toplanarak Taksim’e doğru yürüyüşe geçmek isteyen gruba emniyet güçleri müdahale etti. Kalabalığa TOMA ile su sıkılarak müdahale edilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul’daki güvenlik önlemleri kapsamında Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarının işletmeye kapatılmasıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul’un en kritik noktalarından biri olan Mecidiyeköy’de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bir araya gelen grupların yürüyüş kararlılığı polisin müdahalesiyle karşılaştı.
TOMA destekli müdahalede çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
Mecidiyeköy’de sabah saatlerinden itibaren toplanan ve sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı’na doğru ilerlemek isteyen grup, polis bariyerleriyle durduruldu.
Emniyet ekiplerinin "dağılın" uyarılarına rağmen yürüyüşe devam etmeye çalışan kalabalığa, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile su sıkılarak müdahale edildi.
