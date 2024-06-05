Meclis karıştı: DEM Parti ile AK Partili vekiller birbirine girdi

DEM PARTİLİ VEKİLLER KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ

Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak'ın konuşmasının ardından "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizleri ellerinde taşıyan DEM Parti milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarılarına rağmen vekiller kürsüyü terk etmedi. Bunun üzerine birleşime 10 dakika ara verildi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partili milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrılırken, CHP'li milletvekilleri ise yerlerinde bekledi.