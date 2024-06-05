Meclis karıştı: DEM Parti ile AK Partili vekiller birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili verdiği önerge görüşülürken gerginlik yaşandı. DEM Partili vekiller kürsüyü işgal ederken, sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli yere düştü.
TBMM Genel Kurulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Parti gruplarının, Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümünde DEM Parti'nin sunduğu 'Hakkari'deki Kayyum Darbesini'nin Yaratacağı Tahribatların Tüm Boyutlarıyla Araştırılması' başlıklı önerge görüşüldü.
DEM PARTİLİ VEKİLLER KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ
Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak'ın konuşmasının ardından "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizleri ellerinde taşıyan DEM Parti milletvekilleri kürsüyü işgal etti.
Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarılarına rağmen vekiller kürsüyü terk etmedi. Bunun üzerine birleşime 10 dakika ara verildi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partili milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrılırken, CHP'li milletvekilleri ise yerlerinde bekledi.
Birleşime verilen aranın ardından oturumu yeniden açan Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerini yerlerine geçmesi çağrısında bulundu. Karaca, milletvekillerinin yerine geçmemesi üzerine Grup Başkanvekilleri ve Meclis İdare Amirleri ile görüşmek için çağrı yaparak birleşime yeniden ara verdi.