Meclis toplantısında ortalık karıştı: Üstüne yürüyüp, hakaret yağdırdılar

Bunun üzerine CHP Grubu Bursa Büyükşehir Meclis Üyesi Emel Duman'ın, "Senin amcan Yenişehir’de çalışıyor, onu niye çıkarmadık. Çalışanı çıkarmıyoruz ki" sözleri tansiyonu yükseltti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Mustafa Bozbey, tansiyonun daha da yükselmemesi için toplantıya ara verdi.