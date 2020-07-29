TBMM'de sosyal medya gerilimi! Birbirlerine girdiler

Saadet Partisi'nden istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da ‘şerefsiz’ tartışmasına dahil oldu.





İslam Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sosyal Medya Yasası görüşmeleri saat 07.07 itibarı ile devam ediyor. AK Parti Milletvekili Oya Eronat bir milletvekiline “şerefsiz” dedi. Başkanın önerdiği kınama cezası AK Parti ve MHP milletvekillerince reddedildi. TBMM tarihinde bir ilke imza attı. Yazık…” ifadelerini kullandı.



