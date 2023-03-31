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  4. Meclis'te +18 rezalet! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı

Meclis'te +18 rezalet! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı

Hindistan’da bir meclis üyesi, Tripura Eyalet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri sırasında cep telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı.

Meclis'te +18 rezalet! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı - Resim: 1

Hindistan’da Tripura Eyalet Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri sırasında Hindistan Halk Partisi’nden (BJP) meclis üyesi Jadab Lal Nath, cep telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı.

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Meclis'te +18 rezalet! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı - Resim: 2

İHA'nın haberine göre görüntülerde, Nath'ın telefonunda müstehcen görüntülerin açık olduğu görüldü.

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Meclis'te +18 rezalet! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı - Resim: 3

Olayla ilgili açıklama yapan Tripura Meclis Başkanı Biswabandhu Sen, "Sosyal medyada her türlü şey viral oluyor. Gerçekleri öğrenmeden harekete geçemem. Yazılı herhangi bir şikayet almadım” dedi.

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Meclis'te +18 rezalet! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı - Resim: 4

Uygunsuz görüntüler izlediği anlar ise sosyal medyada gündem olan Nath, “Mecliste cep telefonu kullanımının yasak olduğunun farkındayım. Defalarca aranıyordum ve bir aramayı cevapladıktan sonra telefonumda müstehcen videolar oynamaya başladı. Kısa bir süre sonra onları kapattım” dedi.

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