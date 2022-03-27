Meclis'ten geçti: Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni karar

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde kabul edilerek yasalaştı. Meclisten geçen yeni yasaya göre, vatandaş fazla masraf ve sigortadan kurtulacak. Ayrıca zamanında teslim edilmeyen eve 70 bin lira ceza gelecek ve faiz indirimi kredi kartlarına hemen uygulanacak.