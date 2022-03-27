Meclis'ten geçti: Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni karar
TBMM, tüketici haklarına ilişkin en çok şikâyet alınan konularda bir düzenlemeye gitti. İşte düzenleme ile ilgili tüm detaylar.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde kabul edilerek yasalaştı. Meclisten geçen yeni yasaya göre, vatandaş fazla masraf ve sigortadan kurtulacak. Ayrıca zamanında teslim edilmeyen eve 70 bin lira ceza gelecek ve faiz indirimi kredi kartlarına hemen uygulanacak.
Genel Kurulu'nda kabul edilen Tüketicileri Koruma Yasası şu değişiklikleri içeriyor
ÖN ÖDEMELİ KONUTA 48 AY
Ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.
Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.