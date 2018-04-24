Mediar'ın son seçim anketi sonuçları açıklandı
Mediar tarafından 21-22 Nisan tarihlerinde 27 ilde yapılan kamuoyu anketinin sonuçları açıklandı.
Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, referandumda oluşan siyasi kamplaşma temelinde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Erken seçim kararının doğruluğu ve erken seçim kararı alınmasının nedenleri konusundaki seçmen tutumunun, ağırlıklı olarak referandumda verilen oylarla bağlantılı olduğu gözlendi. İşte sonuçlar...
Bu soruya araştırmaya katılanların 524’ü (% 34.09) “Evet”, 809’u (% 52.64) “Hayır” ve 204’ü (% 13.27) “Kararsız/Fikri
Yok” yanıtını vermişlerdir.
Bu soruda araştırmaya katılanların erken seçim kararı alınmasının nedeni olarak gördüğü seçenekleri istedikleri sayıda
seçeneği işaretleyerek belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların %42.05’i ekonominin durumu nedeniyle, % 35.16’sı
muhalefeti hazırlıksız yakalama amacıyla, %28.93’ü yeni yönetim sistemine geçme ihtiyacı nedeniyle, %28.51’i muhalefet
partilerinin yükselişi nedeniyle, % 19.68’i ise komşu ülkelerdeki karışıklık nedeniyle erken seçime gidildiğini düşündüğünü
ifade etmiştir.