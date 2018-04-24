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  3. 24 Nisan 2018 16:41

Mediar'ın son seçim anketi sonuçları açıklandı

Mediar tarafından 21-22 Nisan tarihlerinde 27 ilde yapılan kamuoyu anketinin sonuçları açıklandı.

Mediar'ın son seçim anketi sonuçları açıklandı

Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, referandumda oluşan siyasi kamplaşma temelinde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Erken seçim kararının doğruluğu ve erken seçim kararı alınmasının nedenleri konusundaki seçmen tutumunun, ağırlıklı olarak referandumda verilen oylarla bağlantılı olduğu gözlendi. İşte sonuçlar...

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Mediar'ın son seçim anketi sonuçları açıklandı

Bu soruya araştırmaya katılanların 524’ü (% 34.09) “Evet”, 809’u (% 52.64) “Hayır” ve 204’ü (% 13.27) “Kararsız/Fikri
Yok” yanıtını vermişlerdir.

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Mediar'ın son seçim anketi sonuçları açıklandı

Bu soruda araştırmaya katılanların erken seçim kararı alınmasının nedeni olarak gördüğü seçenekleri istedikleri sayıda
seçeneği işaretleyerek belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların %42.05’i ekonominin durumu nedeniyle, % 35.16’sı
muhalefeti hazırlıksız yakalama amacıyla, %28.93’ü yeni yönetim sistemine geçme ihtiyacı nedeniyle, %28.51’i muhalefet
partilerinin yükselişi nedeniyle, % 19.68’i ise komşu ülkelerdeki karışıklık nedeniyle erken seçime gidildiğini düşündüğünü
ifade etmiştir.

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Mediar'ın son seçim anketi sonuçları açıklandı

Bu soruya araştırmaya katılanların 1209’u (% 78.66) “Hayır etkilemez, aynı parti/adaya oy vereceğim”, 211’i (% 13.73)
“Evet etkiler, erken seçim kararı nedeniyle başka bir parti/adaya oy vereceğim” ve 117’si (% 7.61) “Kararsız/Fikri Yok”
yanıtını vermişlerdir.

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