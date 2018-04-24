Mediar'ın son seçim anketi sonuçları açıklandı

Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, referandumda oluşan siyasi kamplaşma temelinde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Erken seçim kararının doğruluğu ve erken seçim kararı alınmasının nedenleri konusundaki seçmen tutumunun, ağırlıklı olarak referandumda verilen oylarla bağlantılı olduğu gözlendi. İşte sonuçlar...