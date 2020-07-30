Medusa mozaiği bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Özüdoğru, "Kibyra biraz bununla ünlenmişti. Doğal olarak henüz yapının restorasyon projeleri devam ettiği için, iklim şartları nedeniyle Medusa'yı yıl boyu sergilemek gibi bir imkanımız yok. Onun için Medusa mozaiği genellikle yaz aylarında ziyarete açık. Bu eşsiz mozaiği görmeye, ziyaretçilerimiz pandemi döneminde ara verilmişti ama şu an 1 Haziran'dan itibaren kent ziyarete açıldı ve ziyaretçilerimiz rahatlıkla gelip, yerinde orijinal haliyle görebilirler" dedi.