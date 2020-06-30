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  3. 30 Haziran 2020 10:26

Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanmaya başlandı. Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirleyen "Cloudbreak" ve "İleria" isimli lüks yatlar ilgi odağı oldu

Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanmaya başlandı. Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirleyen "Cloudbreak" ve "İleria" isimli lüks yatlar ilgi odağı oldu

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Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanmaya başladı.

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Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da tatillerinde kullandığı belirtilen 75 metre uzunluğundaki mega yat "Cloudbreak" Yalıkavak Mahallesi açıklarına demir attı. 20'den fazla mürettebatın hizmet sunduğu kaydedilen yatta gün boyu hareketlilik yaşandı.

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Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Mega yatın, dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alüminyum üst yapıyla tasarlandığı, gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olduğu gözlendi.

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