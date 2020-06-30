Mega yatlar Bodrum'a demir attı
Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanmaya başlandı. Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirleyen "Cloudbreak" ve "İleria" isimli lüks yatlar ilgi odağı oldu
Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanmaya başlandı. Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirleyen "Cloudbreak" ve "İleria" isimli lüks yatlar ilgi odağı oldu
Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanmaya başladı.
Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da tatillerinde kullandığı belirtilen 75 metre uzunluğundaki mega yat "Cloudbreak" Yalıkavak Mahallesi açıklarına demir attı. 20'den fazla mürettebatın hizmet sunduğu kaydedilen yatta gün boyu hareketlilik yaşandı.