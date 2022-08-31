Mehmet Ali Erbil'in TikTok videosuna Ece Ronay'dan tepki: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye
Uzun zaman sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medyaya giriş yaptı.
Uzun zaman sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı.
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Geçtiğimiz hafta TikTok hesabı açması ve takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi sosyal medyada çok konuşulan Erbil'den yeni bir video geldi.
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TikTok'ta yaptığı canlı yayını Instagram hesabından yayınlayan Erbil, "TikTok başlamıştır hesabımı takip edin." notu yazdı.
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Videoda garip hareketler yapan ünlü şovmene takipçilerinden yorum yağdı. Erbil’in hakkında cinsel taciz ve tehdit iddiasıyla dava açan TikTok fenomeni Ece Ronay, “Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş.
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