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  4. Mehmet Ali Erbil'in TikTok videosuna Ece Ronay'dan tepki: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye

Mehmet Ali Erbil'in TikTok videosuna Ece Ronay'dan tepki: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye

Uzun zaman sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medyaya giriş yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in TikTok videosuna Ece Ronay'dan tepki: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye - Resim: 1

Uzun zaman sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı.

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Mehmet Ali Erbil'in TikTok videosuna Ece Ronay'dan tepki: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye - Resim: 2

Geçtiğimiz hafta TikTok hesabı açması ve takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi sosyal medyada çok konuşulan Erbil'den yeni bir video geldi.

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Mehmet Ali Erbil'in TikTok videosuna Ece Ronay'dan tepki: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye - Resim: 3

TikTok'ta yaptığı canlı yayını Instagram hesabından yayınlayan Erbil, "TikTok başlamıştır hesabımı takip edin." notu yazdı.

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Mehmet Ali Erbil'in TikTok videosuna Ece Ronay'dan tepki: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye - Resim: 4

Videoda garip hareketler yapan ünlü şovmene takipçilerinden yorum yağdı. Erbil’in hakkında cinsel taciz ve tehdit iddiasıyla dava açan TikTok fenomeni Ece Ronay, “Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş.

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