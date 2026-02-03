Mehmetçiğe görünmez tehditlere karşı yerli kalkan!

İki ayrı fonksiyonel katman teknolojisi ve dört farklı model esas alınarak geliştirilen kıyafetler, sekiz ayrı ürün konfigürasyonu ile farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek esnek bir yapı sunuyor. Bu kapsamda üretilen özel teknolojili koruyucu kıyafetler; taktik operasyonlar sırasında yüksek düzeyde ergonomi ve hareket kabiliyeti sunacak şekilde tasarlandı. Zorlu saha koşulları göz önünde bulundurularak diz, dirsek, sırt ve temas bölgeleri özel olarak güçlendirilen kıyafetler, aşırı sıcak ve soğuk havanın yanı sıra zorlu çevre koşullarında da güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.