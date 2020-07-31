Mehmetçiğin bayramda ‘vatan’ nöbeti

‘HUDUT KARTALLARININ’ BAYRAM COŞKUSUTürkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında Meriç Nehri’nin yanı başında ‘Hudut Kartalları’ olarak anılan kahraman Türk askeri Mehmetçikler, yaz kış, yağmur çamur demeden görev yaparken, Kurban Bayramı’nı da asker ocağında geçirmenin mutluluğunu yaşadı.Bayram günü ailelerinden uzak olmanın burukluğunu yaşayan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve ailelerinden uzakta olsalar da, ikinci ailem dedikleri komutanlarının ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük bir gurur ve onur yaşadıklarını söylediler.