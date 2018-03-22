Mehmetçiğin kıyafeti böyle yapılıyor !
Askerlerin giydiği kıyafetlerin yapımında kullanılan malzemeler laboratuvarlarda böyle denetimlerden geçiyor.
Askerlerin giydiği kıyafetler ile kullandığı malzemeler laboratuvarlarda, kimyasal, fiziksel ve performans testlerden geçirilerek sıkı denetime tabi tutuluyor
Mehmetçiğin kıyafeti sıkı denetimden geçiriliyor. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İHKİB) kuruluşu olan Ekoteks Laboratuvarı'nda, askerlerin giydiği, kullandığı eşya ile malzemeler, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen talep üzerine testlere tabi tutuluyor. Numuneleri alınan ürünler kanserojen madde içerip içermediği, alerjen yanlarının olup olmadığı, herhangi bir yanıcı durumda çabuk alev alıp yanıp yanmadığı, su geçirip geçirmediği, soğuk ve zorlu şartlara dayanıklı olup olmadığı sıkı denetimden geçiriliyor.
Laboratuvarda, kimyasal, fiziksel ve performans testlerden geçmeyen hiçbir kumaş, askerlere kıyafet olarak dikilmiyor.
Ekoteks İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, resmi kurumlardan gelen talepleri hızlıca değerlendirdiklerini, her türlü testin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. Laboratuvarın uluslararası akreditasyonu olduğunu belirten Özdemir, "Sektörümüzü temsil ederken bütün parametreler neyi gerektiriyorsa onun gereğini yapmaya çalışıyoruz.