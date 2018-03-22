Mehmetçiğin kıyafeti böyle yapılıyor !

Mehmetçiğin kıyafeti sıkı denetimden geçiriliyor. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İHKİB) kuruluşu olan Ekoteks Laboratuvarı'nda, askerlerin giydiği, kullandığı eşya ile malzemeler, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen talep üzerine testlere tabi tutuluyor. Numuneleri alınan ürünler kanserojen madde içerip içermediği, alerjen yanlarının olup olmadığı, herhangi bir yanıcı durumda çabuk alev alıp yanıp yanmadığı, su geçirip geçirmediği, soğuk ve zorlu şartlara dayanıklı olup olmadığı sıkı denetimden geçiriliyor.