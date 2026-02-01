Mehmetçiğin rüzgarla dansı nefes kesti! 2 bin 750 metreden paraşüt atlayışı kamerada
Milli Savunma Bakanlığı, 9 bin feet irtifadan gerçekleştirilen paraşüt atlayışının görüntülerini paylaştı.
Kaynak: DHA
3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığı 9 bin feet irtifatan paraşüt atlayışı gerçekleştirdi.
1 / 4
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle beraber, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3’üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığımız tarafından A400M ulaştırma uçağından 9 bin feet (2750 m.) irtifadan ve 240 kilometre/saat hızında paraşüt atlayışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Farklı uçak tiplerinde pilot, teknisyen, atlatıcı öğretmen ve paraşütçüler arasındaki uyum çalışıldı. F-16'ların keskin rotası ve A400M'in güven veren gölgesi arasında, paraşütçülerin rüzgarla dansı; Türk Hava Kuvvetlerinin kusursuz senfonisi" denildi. (DHA)
2 / 4
3 / 4
4 / 4