Mehmetçik deprem bölgesine gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi.