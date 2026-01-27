  1. Anasayfa
Mehmetçik diz boyu karda şov yaptı! Çok özel eğitimden çok özel kareler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugayı 57'nci Komando, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Tabur Komutanlığı'nda; Mehmetçiğe askeri kayakçılık eğitimi verildi.

Kaynak: DHA
Mehmetçik diz boyu karda şov yaptı! Çok özel eğitimden çok özel kareler - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9'uncu Komando Tugayı 57’nci Komando, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Tabur Komutanlığımız tarafından kahraman Mehmetçiğe verilen askeri kayakçılık eğitimlerinden kareler" denilerek eğitime ilişkin fotoğraflar yer aldı. (DHA)

Mehmetçik diz boyu karda şov yaptı! Çok özel eğitimden çok özel kareler - Resim: 2
Mehmetçik diz boyu karda şov yaptı! Çok özel eğitimden çok özel kareler - Resim: 3
Mehmetçik diz boyu karda şov yaptı! Çok özel eğitimden çok özel kareler - Resim: 4
