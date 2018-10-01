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  3. 01 Ekim 2018 11:05

Mehmetçik'e 'Memed' yol gösterecek

Mehmetçik'e 'Memed' yol gösterecek

Savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları çok yönlü olarak sürüyor. Bu çabalar kapsamında Türkiye'de bir ticari işletme tarafından tamamen yerli olarak üretilen mayın dedektörü güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale getirildi.

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Mehmetçik'e 'Memed' yol gösterecek

Kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN, güvenlik güçleri için kritik önemdeki cihazları yerli olarak üretmeyi başardı.

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Mehmetçik'e 'Memed' yol gösterecek

MESAN Genel Müdürü Mustafa Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha güvenliğine yönelik olarak 28 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı dedektörleri uzun yıllardır tedarik ettiklerini söyledi.

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Mehmetçik'e 'Memed' yol gösterecek

Son yıllarda hassas teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara paralel olarak faaliyet alanlarında ciddi çalışmalar başlattıklarını anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

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