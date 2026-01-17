  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Mehmetçik'i taşıyacak ilk elektrikli ZPT TSK'ya teslim edildi

Mehmetçik'i taşıyacak ilk elektrikli ZPT TSK'ya teslim edildi

Türkiye'nin elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT kalifikasyon testleri başarıyla tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Kaynak: DHA
Mehmetçik'i taşıyacak ilk elektrikli ZPT TSK'ya teslim edildi - Resim: 1

Mehmetçiğin sahadaki ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak modernize edilen M113 serisi zırhlı personel taşıyıcı yüzde 100 elektrikli hale getirildi. Proje kapsamında Mehmetçiğe 50 adet E-ZPT teslimatı gerçekleştirilecek. E-ZPT'nin 14 Ekim 2024’te başlayan kalifikasyon testleri tam 376 gün sürdü. 

1 / 6
Mehmetçik'i taşıyacak ilk elektrikli ZPT TSK'ya teslim edildi - Resim: 2

Araç muharebe sahasında karşılaşılacak gerçek senaryolar simüle edilerek, birçok zorlu teste tabi tutuldu. E-ZPT, 3 bin kilometre dayanıklılık, 1600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize testlerini başarıyla geçti. 

2 / 6
Mehmetçik'i taşıyacak ilk elektrikli ZPT TSK'ya teslim edildi - Resim: 3

Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim, hendek geçme gibi testlerin yanı sıra aşırı sıcak ve soğuk havalarda kusursuz performans gösteren E-ZPT; şoför, komutan, nişancı ve 4 mürettebatla birlikte 7 personel taşıyabiliyor.

3 / 6
Mehmetçik'i taşıyacak ilk elektrikli ZPT TSK'ya teslim edildi - Resim: 4

E-ZPT çevreye duyarlı teknolojiyi ve üstün güvenlik anlayışını bir araya getiriyor. Dahili pil paketiyle 150, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile çıkan E-ZPT, 0'dan 50 kilometre/saat hıza 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. Hızlı şarj ile yüzde 20'den yüzde 80'e 1,5 saatte şarj edilebiliyor. Yüksek güvenlikli batarya yapısı ile modern savunma ihtiyaçlarına etkin çözüm sunan E-ZPT, düşük bakım ve onarım maliyetinin yanı sıra farklı tiplerdeki faydalı yüklerle de tam uyumlu çalışabiliyor. 

4 / 6