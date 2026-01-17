Mehmetçik'i taşıyacak ilk elektrikli ZPT TSK'ya teslim edildi

E-ZPT çevreye duyarlı teknolojiyi ve üstün güvenlik anlayışını bir araya getiriyor. Dahili pil paketiyle 150, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile çıkan E-ZPT, 0'dan 50 kilometre/saat hıza 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. Hızlı şarj ile yüzde 20'den yüzde 80'e 1,5 saatte şarj edilebiliyor. Yüksek güvenlikli batarya yapısı ile modern savunma ihtiyaçlarına etkin çözüm sunan E-ZPT, düşük bakım ve onarım maliyetinin yanı sıra farklı tiplerdeki faydalı yüklerle de tam uyumlu çalışabiliyor.