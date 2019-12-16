Mehmetçik'in ''kar'' nöbeti kamerada!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınır hattında yürütülen Pençe-3 harekatı, zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen hız kesmeden sürüyor
TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 harekatı çetin kış şartlarına rağmen devam ediyor.
2 bin rakımlı sarp ve yüksek dağlarla çevrili Irak sınırında başlatılan Pençe-3 harekatında terörist ve patlayıcı maddelerden temizlenen bölgelerde kurulan Şişe ve Kumar Üs bölgelerinde Mehmetçikler elleri tetikte vatan savunmasını sürdürüyor.