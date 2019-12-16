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  3. 16 Aralık 2019 14:11

Mehmetçik'in ''kar'' nöbeti kamerada!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınır hattında yürütülen Pençe-3 harekatı, zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen hız kesmeden sürüyor

Mehmetçik'in ''kar'' nöbeti kamerada!

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Mehmetçik'in ''kar'' nöbeti kamerada!

TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 harekatı çetin kış şartlarına rağmen devam ediyor.

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Mehmetçik'in ''kar'' nöbeti kamerada!

2 bin rakımlı sarp ve yüksek dağlarla çevrili Irak sınırında başlatılan Pençe-3 harekatında terörist ve patlayıcı maddelerden temizlenen bölgelerde kurulan Şişe ve Kumar Üs bölgelerinde Mehmetçikler elleri tetikte vatan savunmasını sürdürüyor.

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Mehmetçik'in ''kar'' nöbeti kamerada!

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı, 6`ncı Hudut ve 48`inci Hudut Tugay Komutanlığı`na bağlı birlikler bir yandan teröristlerle mücadele ederken, bir taraftan da zorlu hava şartları ile mücadele ediyor.

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