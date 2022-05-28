Mehmetçik'in yeni milli gücü görücüye çıktı
Mehmetçik'in yeni gücü Askeri Taktik Operasyon Kiti ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen ATOK Sistemi sayesinde Mehmetçik, geleceğin giyilebilir teknolojileri ile donatılacak. Böylece güvenlik güçlerinin operasyon sahasına hakimiyetleri en üst seviyeye çıkarılacak.
Yakın dönem içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de girmesi beklenen Askeri Taktik Operasyon Kiti`nin (ATOK), Mehmetçik`in operasyon sahasındaki gücünü artırması planlanıyor.
Geleceğin askeri yetenekleri ile donatılan ATOK, dokunmatik ekrana sahip mini bir bilgisayar ve akıllı kol saati, algılayıcılar, sensörler ve artırılmış gerçeklik gözlüğü gibi bir takım hafif ve giyilebilir bileşenlerden oluşuyor.
Sistemin ana sunucuları ve haberleşme sistemleri, zırhlı bir araç üzerine monte edilmek suretiyle tüm sistem mobil hale getiriliyor.