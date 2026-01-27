Mehmetçiklerin askere gitmeden önceki ilk ve son nöbet yeri burası oldu

Asker adayı Yüksel Tekin beldedeki bu güzel adeti yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Akharım beldemizin gelenek, görenek ve adetleri vardır. Bizde bunlara ayak uyduruyoruz. Bundan dolayı askere gitmeden 30 gün önce köyümüzde asker adayları davet edilir. Eğlenceler olur. Mevlit okunur. 2012 yılında da askere gidecek abilerimiz bu tepeye bu bayrağı yapmışlar. 2012 yılından beri her sene asker adaylarımız burada nöbet tutar" dedi