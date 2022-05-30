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Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı’ndan yeni görüntüler paylaştı.

Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla, devam etmekte olan Efes-2022 Tatbikatı’ndan yeni görüntüler servis edildi. 

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Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! - Resim: 2

Söz konusu görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin ev sahipliği ve Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor" denildi.

İşte tatbikattan nefes kesen görüntüler...

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Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! - Resim: 3
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Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! - Resim: 4
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