Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı’ndan yeni görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla, devam etmekte olan Efes-2022 Tatbikatı’ndan yeni görüntüler servis edildi.
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Söz konusu görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin ev sahipliği ve Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor" denildi.
İşte tatbikattan nefes kesen görüntüler...
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