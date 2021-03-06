Mehmetçik'ten mağaraya ''kumarhane'' baskını!

Baskınlarda; ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar malzemeleri ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de olduğu 29 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.