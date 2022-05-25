Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat

10 YILDIR ULUSLARARASI BOYUTTA YAPILIYOR

2009'dan itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, helikopterler, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip icra ediliyor. Tatbikat, gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.