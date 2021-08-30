Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden geçen Kesiksuyu Çayı üzerine tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaklaşık 50 yıl önce toprak gövde dolgusuyla inşa edilen Mehmetli Barajı suların çekilmesiyle birlikte kuruma alarmı vermeye başladı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden geçen Kesiksuyu Çayı üzerine tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaklaşık 50 yıl önce toprak gövde dolgusuyla inşa edilen Mehmetli Barajı suların çekilmesiyle birlikte kuruma alarmı vermeye başladı.
11 bin 876 hektarlık alana sulama hizmeti vermek amacıyla kurulan baraj 2020 Temmuz ayında yüzde 37 doluluk oranıyla maksimum seviyeye ulaşırken 2021 yılı Ocak ayında yüzde 12 doluluk seviyesine geriledi.
2021 yılı Temmuz ayına kadar kış aylarında aldığı yağışla birlikte doluluk oranın tekrardan yüzde 30 seviyelerine çıktığı Mehmetli Barajı'nda drone ile görüntülenen gövde kısmı ve alan bölgesinde çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
Tamamen sulama amaçlı kurulan Mehmetli Barajı'nın kuraklıktan dolayı kuruma noktasına geldiğini ifade eden Ziraat Mühendisi Mehmet Aktaş, "Yaklaşık 50 yıl önce Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kurulan Mehmetli Barajı 2021 Ocak ayında yüzde 12 doluluk oranına sahipken Temmuz ayında ancak yüzde 30 oranına çıkabilmiştir.