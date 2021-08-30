Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

2021 yılı Temmuz ayına kadar kış aylarında aldığı yağışla birlikte doluluk oranın tekrardan yüzde 30 seviyelerine çıktığı Mehmetli Barajı'nda drone ile görüntülenen gövde kısmı ve alan bölgesinde çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.