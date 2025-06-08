''Mekanda eşime baktılar'' deyip Beşiktaş Çarşı'yı birbirine kattı!

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; döner bıçağıyla kendisine zarar veren B.B., çevrede bulunanları tehdit etti. Çarşı esnafının ihbarı üzerine olayyerine polis ekipleri sevk edildi.