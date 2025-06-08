''Mekanda eşime baktılar'' deyip Beşiktaş Çarşı'yı birbirine kattı!
İstanbul Beşiktaş'ta döner bıçağıyla kendisine zarar verip çevredekileri tehdit eden B.B. (27) polis tarafından gözaltına alındı. B.B.'nin ifadesinde, gittikleri mekanda eşine baktıkları için kavga çıktığını, dürümcü dükkanından döner bıçağını izinsiz alarak çevredekilere saldırdığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; döner bıçağıyla kendisine zarar veren B.B., çevrede bulunanları tehdit etti. Çarşı esnafının ihbarı üzerine olayyerine polis ekipleri sevk edildi.
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Polis uzun süre elindeki döner bıçağını bırakmayan şüpheliyi ikna etmek için uğraştı. Ekipler silah çekerek çevrede tedbir aldı.
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Uzun süre sonra ikna edilen döner bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Döner bıçağıyla kendisine de zarar veren B.B. hastaneye kaldırıldı; buradaki ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.
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