Meksika değil, Türkiye! Sokak ortasında uzun namlulu silahla dehşet saçtı!
Batman’ın merkezi noktası Turgut Özal Bulvarı’nda akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Elinde uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açan saldırgan, 2 vatandaşı yaraladı. Öğretmen Evi önündeki panik anları, polisin geniş çaplı operasyonu ve saldırganın yakalanma süreci... Bölgeden ilk görüntüler ve yaralıların son durumuna dair tüm detaylar Haber3.com’da.
Batman’da akşam saat 19.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı, uzun namlulu bir silahtan çıkan kurşunların yankısıyla sarsıldı. Öğretmen Evi önünde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki ağır silahla çevredeki vatandaşlara aldırmadan rastgele ateş açtı.
Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği 2 vatandaş yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Çevrede bulunanların büyük korku ve panik yaşadığı olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir başka saldırı ihtimaline karşı Turgut Özal Bulvarı’nı yaya ve araç trafiğine kısmen kapatarak güvenlik kordonu oluşturdu.
Saldırı sonrası olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede uzun namlulu silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, cadde üzerindeki boş kovanlar ve deliller üzerinde detaylı çalışma yürütüyor.