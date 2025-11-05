  1. Anasayfa
  4. Kadın devlet başkanı herkesin gözü önünde tacize uğradı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkla selamlaştığı sırada cinsel tacize uğradı. Tacizci, korumalar tarafından gözaltına alındı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum herkesin gözü önünde tacize uğradı - Resim: 1

63 yaşındaki Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkla buluştuğu bir etkinlik sırasında alkollü bir kişi tarafından cinsel tacize maruz kaldı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum herkesin gözü önünde tacize uğradı - Resim: 2

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kalabalık arasında Sheinbaum’a yaklaşan saldırganın önce beline sarıldığı, ardından öpme girişiminde bulunduğu görüldü.

Durumu fark eden korumalar hızla müdahale ederek saldırganı apar topar gözaltına aldı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum herkesin gözü önünde tacize uğradı - Resim: 3

Sheinbaum’un taciz anında ve sonrasında çevresindekilere, “Endişelenmeyin, sakin olun” diyerek olayı yatıştırmaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum herkesin gözü önünde tacize uğradı - Resim: 4

Skandal görüntüler Meksika'da büyük tepki toplarken, Sheinbaum ya da yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi. 

