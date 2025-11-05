Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum herkesin gözü önünde tacize uğradı
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkla selamlaştığı sırada cinsel tacize uğradı. Tacizci, korumalar tarafından gözaltına alındı.
63 yaşındaki Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkla buluştuğu bir etkinlik sırasında alkollü bir kişi tarafından cinsel tacize maruz kaldı.
1 / 5
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kalabalık arasında Sheinbaum’a yaklaşan saldırganın önce beline sarıldığı, ardından öpme girişiminde bulunduğu görüldü.
Durumu fark eden korumalar hızla müdahale ederek saldırganı apar topar gözaltına aldı.
2 / 5
Sheinbaum’un taciz anında ve sonrasında çevresindekilere, “Endişelenmeyin, sakin olun” diyerek olayı yatıştırmaya çalıştığı kameralara yansıdı.
3 / 5
Skandal görüntüler Meksika'da büyük tepki toplarken, Sheinbaum ya da yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
4 / 5