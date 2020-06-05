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  3. 05 Haziran 2020 16:02

Meksika'da halk polis şiddeti yüzünden sokaklara indi

ABD'de George Floyd için protestolar sürerken, Meksika'da maske takmadığı için polis tarafından dövülen ve sonrada hayatını kaybeden bir vatandaş için sokaklar karıştı.

Meksika'da halk polis şiddeti yüzünden sokaklara indi

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından dünya genelinde polis şiddetine karşı protestolar düzenleniyor. Meksika’nın Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara’da yüzlerce kişi, maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınırken dövülen ve daha sonra hayatını kaybeden 30 yaşındaki Giovanni Lopez için sokağa indi.

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Meksika'da halk polis şiddeti yüzünden sokaklara indi

Kentteki Eyalet Meclisinin önünde toplanan yüzlerce protestocu, Lopez için adalet talebiyle yürüyüş düzenledi. Barışçıl başlayan protestolar sırasında bir grup, Eyalet Meclisi binasına girmeye çalışırken polis müdahalede bulundu. Protestocularla polis aracında çıkan çatışmada polis araçları ateşe verildi. Eyalet Meclisi binasına giren protestocular, duvarları spreyle boyadı.

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Meksika'da halk polis şiddeti yüzünden sokaklara indi

Geçtiğimiz 4 Mayıs’ta Jalisco eyaletine bağlı Ixtlahuacan de los Membrillos’da inşaat işçisi olarak çalışan Lopez, maske takmadığı için polis tarafından gözaltına alındı. Lopez’in gözaltı işlemi sırasında etrafta çevredekiler tarafından kaydedilen videoda, birkaç polisin Lopez’i zor kullanarak polis aracına bindirmeye çalıştığı görülüyor. Çevredekiler ise polisleri, orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle uyarıyor.

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Meksika'da halk polis şiddeti yüzünden sokaklara indi

Yaşanan olayın ertesi gününde Ixtlahuacan Hastanesi, Lopez’in ölüm nedenini "şiddetli beyin travması" olarak açıkladı. Kardeşi ise Lopez’in vücudunda işkence belirtileri olduğunu ve bacağında bir kurşun yarası bulunduğunu ifade ederek bağımsız otopsi yapılması talebinde bulundu.

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