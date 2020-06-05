Meksika'da halk polis şiddeti yüzünden sokaklara indi

Geçtiğimiz 4 Mayıs’ta Jalisco eyaletine bağlı Ixtlahuacan de los Membrillos’da inşaat işçisi olarak çalışan Lopez, maske takmadığı için polis tarafından gözaltına alındı. Lopez’in gözaltı işlemi sırasında etrafta çevredekiler tarafından kaydedilen videoda, birkaç polisin Lopez’i zor kullanarak polis aracına bindirmeye çalıştığı görülüyor. Çevredekiler ise polisleri, orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle uyarıyor.



